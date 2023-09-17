“بوزريبة” يشارك في اجتماع طارئ لبحث الوضع الأمني في المناطق المتضررة من إعصار دانيال

الوطن|متابعات

عُقِد اجتماع طارئ ضمّ رئيس الحكومة الليبية ورئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، “أسامة حماد”، ووزير الداخلية، اللواء “عصام بوزريبة”، بحضور عدد من وزراء الحكومة والمبعوث الأممي إلى ليبيا، “عبد الله باتيلي”.

تم خلال الاجتماع مناقشة الجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في المناطق الشرقية المتضررة جراء إعصار دانيال، وكذلك التعاون مع الجهات المعنية في عمليات الإنقاذ والإغاثة، بالإضافة إلى مناقشة عدد المفقودين والقتلى جراء الإعصار.

وأكد الدكتور أسامة حماد أن الحكومة الليبية استجابت بسرعة للعاصفة المتوسطية دانيال واتخذت إجراءات حاسمة وشكلت غرف طوارئ لمواجهة الكارثة. كما تم تقديم الدعم للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وتسهيل عمل فرق الإنقاذ المحلية والدولية.

بعد الاجتماع، قام المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بجولة تفقدية إلى أحياء ومناطق مدينة درنة التي تعرضت للدمار جراء الإعصار. تم خلال الجولة الاطلاع على الآثار التي تسببت فيها الكارثة والجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية في تقديم المساعدة والإغاثة.