“الوضع سيئ جدا”.. نائب رئيس “آفاد” التركية يشبه ما أحدثته الفيضانات بآثار زلزال

قال نائب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” حمزة دلن إن ما أحدثته كارثة الفيضانات التي اجتاحت شرقي ليبيا من آثار أشبه بما يحدثه الزلزال، واصفا الأوضاع على الأرض بالسيئة

وذكر دلن في حديث مع وكالة “الأناضول” أن فرق الإنقاذ التركية “آفاد” قسّمت المناطق المنكوبة انطلاقا من أولوياتهم بالعثور على ناجين أو محاصرين، بحسب قوله.

وتابع دلن أن لديهم 168 عنصرا من “آفاد” موجودون في ليبيا، قدموا عبر ثلاث طائرات شحن بينهم طواقم بحث تحت الماء وفوقه.

وأشار دلن إلى قدوم سفن المساعدات الإنسانية التركية تباعا للشواطئ الليبية، مؤكدا أنهم سيشرفون على توزيعها بأنفسهم.

وأكد دلن وجود تنسيق عالي المستوى بين فريق “آفاد” التركي والفرق الدولية الأخرى، من أجل توزيع العمليات وعدم تضاربها.

وعقب ساعات من الفيضانات والسيول التي شهدتها المنطقة الشرقية أعلنت حكومتا الدبيبة وحماد المناطق المتضررة مناطق منكوبة، في حين طلب المجلس الرئاسي المساعدة الدولية.

المصدر: وكالة الأناضول التركية

