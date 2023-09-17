الصليب الأحمر في ليبيا: جثامين ضحايا الإعصار لا تشكل خطرا وبائيا

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا، إنها لم تأمر بإخلاء مدينة درنة، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ انتشال الجثث من تحت الأنقاض ومن البحر، وسط صعوبات لوجستية.

وأضافت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن الجثث لا تؤدي إلى خطر تفشي الأمراض، وحذرت من أن تداول المعلومات الخاطئة يعوق العمل وينشر الذعر.

كما أكد الصليب الأحمر الدولي على أن تركيزه ينصب على دعم شريكه الهلال الأحمر الليبي لمساعدة الناس في درنة والمناطق الأخرى المتضررة الأخرى.

وكان الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية بحصر الأضرار في المدينة المنكوبة، قدر تضرر 1500 مبنى من إجمالي 6142 مبنى في درنة جراء العاصفة دانيال التي ضربت المدينة قبل أسبوع.

وحسب التقديرات التي نشرتها منصة حكومتنا الرسمية، فإن عدد المباني المدمرة بشكل كامل في درنة بلغ 891 مبنى، بينما تضرر 211 مبنى بشكل جزئي، وغمر الوحل نحو 398 مبنى، فيما غمرت السيول والفيضانات مساحة تقدر بستة كيلومترات مربعة في المدينة.