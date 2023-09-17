طقس معتدل وأمطار خفيفة على الجبل الأخضر

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يكون الطقس معتدلًا على معظم مناطق البلاد.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى تكون ضمن معدلاتها وتتراوح على أغلب مناطق الشمال مابين (28 – 35)مْ ، بينما تسجل على مناطق الوسط و الجنوب مابين (33 – 38 )مْ.

وذكر المركز أنه من المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر على ساحل مصراتة و مرتفعات الجبل الأخضر.

وأفاد أن الرياح تنشط نسبيا آخر المساء على الساحل من درنة إلى طبرق، وتتكاثر السحب على مناطق الجبل الأخضر خلال اليومين القادمين مع احتمال بسيط لسقوط مطر خفيف.