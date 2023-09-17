بينها عدة قرارات.. الفريق الحكومي للطوارئ يصدر الإيجاز اليومي بالبلديات المنكوبة

أصدر الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة الإيجاز اليومي ليوم السبت والذي سرد حزمة من القرارات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة المتضررين متمثلة في صرف مرتب شهر إضافي للموظفين في البلديات المنكوبة والاستعجال في صرف الربع الرابع من منحة الزوجة والأبناء خلال الأسبوع الجاري وإعطاء الأولوية للمستفيدين من شرق البلاد، إضافة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإحالة مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة عن شهر سبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي خلال هذا الأسبوع.

أما فيما يخص جهود الإغاثة والإنقاذ فقد بدأت شركة البريقة في توزيع أسطوانات الغاز المنزلي داخل أحياء درنة وفق نقاط توزيع محددة، إضافة لتواصل جهود فرق الإغاثة الرسمية والتطوعية داخل المدينة.

وأظهرت إحصائية الأضرار في درنة بحسب الإيجاز أن العدد الإجمالي للمباني في المدينة يبلغ 6142 مبنى، تضرر منها 1500 مبنى، حيث بلغ عدد المباني المدمرة بشكل كامل ،891 وبشكل جزئي 211 وحوالي 398 مبنى غمره الوحل كما تقدر المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة 6 كيلومتر مربع.

أما الوضع الصحي فقد أعلن الإيجاز عن توفير مستشفيين ميدانيين لتفعيل المستشفيات المتوقفة المخيلي العام والبياضة القروي، مع تواصل إرسال الإمدادات الطبية من الداخل والخارج.