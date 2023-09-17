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الهلال الأحمر يعلن وفاة أحد عناصره خلال مساعدة المتضررين من الإعصار

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 September, 2023

أعلن الهلال الأحمر الليبي مصرع أحد عناصرها أثناء مساعدة العائلات المحاصرة جراء إعصار دانيال الذي ضرب المنطقة الشرقية من ليبيا.

وأكد الهلال الأحمر الليبي عبر صفحته بموقع “فيسبوك”وفاة حسين عطايا بوزينوبة، من مدينة البيضاء، أثناء مساعدة العائلات المحاصرة جراء إعصار دانيال.

وفي وقت سابق أعلن الهلال الأحمر الليبي وفاة إثنين من عناصره خلال قيامهما بمساعدة المتضررين جراء الفيضانات في مدينة درنة.

وقال الهلال الأحمر الليبي “‏نعبر عن تعازينا العميقة لأنفسنا ولأهالي زملائنا شهداء العمل الإنساني خالد أدوال وعبادي الخرم، اللذين فقدناهما في ظروف محزنة أثناء استجابتهما في ميدان العمل بمدينة درنة.”

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بوابة افريقيا الاخبارية

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