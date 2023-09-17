أبو جناح: وزارة الصحة على استعداد لتسخير كل الإمكانيات من أجل دعم المناطق المتضررة

ليبيا – عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال -وزير الصحة رمضان أبوجناح، اجتماعًا طارئًا أمس السبت، مع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان-رئيس لجنة إدارة الأزمة سمير كوكو، بحضور مديري الإدارات والمكاتب بوزارة الصحة.

الاجتماع عقد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع له لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لتحقيق استجابة فعالة للاحتياجات الصحية داخل المناطق المتضررة من السيول والفيضانات بالمنطقة الشرقية.

وأعرب وزير الصحة، ورئيس لجنة إدارة الأزمة في مستهل الاجتماع، عن تعازيهما الحارة لأهالي ضحايا السيول والفيضانات، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم بفائض الرحمة، والمغفرة، وأن يلهم أهلهم وذويهم، الصبر والسلون، متمنيين السلامة للمفقودين والشفاء للمصابين.

وأكد وزير الصحة أن الوزارة على استعداد لتسخير كل الإمكانيات من أجل دعم الخدمات الصحية بالمناطق المتضررة من السيول والفيضانات، وشدد على ضرورة التنسيق مع غرفة الطوارئ بالمنطقة الشرقية لتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين، في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات والمراكز الطبية.

وأشار إلى ضرورة العمل بشكل جماعي وتكثيف الجهود مع كل المسؤولين الصحيين، من أجل تحقيق استجابة سريعة وفعالة لاحتياجات المواطنين الصحية بالمناطق المتضررة.