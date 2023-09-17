ليبيا.. عودة التيار الكهربائي لعدد من أحياء درنة باستخدام مولد مؤقت

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إنه تم إعادة تغذية التيار الكهربائي لجزء من أحياء مدينة درنة، عن طريق توصيلها بمولد بشكل مؤقت إلى حين إعادة تهيئة الشبكة الداخلية بالمدينة، المتضررة من الفيضان.

وانقطع التيار الكهربائي عن مدينة درنة إثر السيول التي اجتاحتها، وخلفت آلاف الضحايا. وسبق أن أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، إعادة التغذية إلى محطة «S 4» التابعة لشبكة «المدار الجديد» في مدينة درنة.

والثلاثاء الماضي، عاد التيار الكهربائي إلى مناطق شيحة الغربية والشرقية في درنة، بعد انقطاعه نتيجة السيول المدمرة.