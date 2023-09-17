هيئة البحث عن المفقودين تجري المئات من فحوصات DNA للضحايا في درنة

أعلن فريق الطوارئ الحكومي في طرابلس أن هيئة البحث عن المفقودين أجرت 360 فحص DNA لجثث ضحايا الإعصار في درنة.

وأضاف الفريق في بيان له اليوم الأحد: “سيتم خلال الأيام القادمة معرفة الأعداد الدقيقة للقتلى والمفقودين” مشيرا إلى أن “هناك دمارا كبيرا جدا في درنة شمل أكثر من 5500 منزل ومبنى”.

وأكد فريق الطوارئ الحكومي على أن حالة الطوارئ ستستمر في المناطق المتضررة لعام كامل.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا إلى 11300 شخص.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الأحد إن 10100 شخص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، أودت الفيضانات بحياة 170 شخصا.

يذكر أن الإعصار المتوسطي “دانيال” اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بانهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.

المصدر: RT