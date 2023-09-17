عميد بلدية سوسة يوضح مستجدات الاوضاع بعد الفيضانات بالمدينة

أعلن عميد بلدية سوسة وائل أبريك أن البلدية بصدد التعافي بعد الفيضانات التي ضربت المدينة الأحد الماضي وأحدثت دماراً كبيراً، حيث ذكر أنهم في انتظار دخول فرق إنقاذ أجنبية للكشف واستخراج الجثث والتعامل مع الأماكن الموبوءة لتعقيمها.

كما أشار العميد في تصريح لمنصة فواصل إلى أن المدينة القريبة من درنة، تعاني من نقص في أدوية أمراض السرطان، موضحاً أن هناك حالات تحتاج إلى غسيل كلى، وتم تحويل هذه الحالات إلى مركز طبرق الطبي.

وأضاف أبريك أن البلدية التقت مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح للعمل على تعقيم المنطقة في الأيام القادمة، كما بدأت في حملة تطعيمات للمواطنين تفادياً لتفشي الأمراض.

وأكد عميد البلدية أن الوضع يسير نحو الأفضل، إذ تعمل شركة الخدمات العامة على فتح مسارات للطرق، فيما دخل مستشفى المدينة للعمل ويستقبل الحالات بشكل اعتيادي، مشيراً إلى وجود بعض النواقص التي تظهر تبعاً للحالات.

المصدر فواصل