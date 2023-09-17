شركة الكهرباء: إعادة التغذية لشارع عبد المنعم رياض بدرنة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 September, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال الصيانة لإعادة التيار إلى مدينة درنة حيث تم إعادة التغذية لشارع عبد المنعم رياض بمدينة درنة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إجراء أعمال صيانة بدائرة توزيع شرق درنة وإعادة التغذية الكهربائية لبعض المنازل الواقعة بالقرب من مدرسة الجلاء والصحاري وسط ظروف صعبة .

ولفتت الشركة إلى إعادة التغذية لجزء من أحياء مدينة درنة عن طريق توصيلها بمولد بشكل مؤقت لحين إعادة تهئية الشبكة الداخلية بالمدينة والمتضررة من الفيضان.

وأشارت الشركة إلى إعادة تشغيل خطوط التوزيع المتمثلة في تفريعة عائلة ابوبيضة، وجزء من الساحل الشرقي وكذلك جزء من سي عبد الله بالإضافة إلى تفريعة العرقوب والتي تمت بجهود الفرق الفنية التابعة لإدارة توزيع غريان .