بشحنة إغاثية..طائرة شحن قادمة من فرنسا تصل مطار بنينا

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أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن مطار بنينا ببنغازي استقبل في ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد إحدى طائرات الشحن القادمة من مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضافت المؤسسة أن هذه الشحنة الإغاثية تأتي ضمن الشراكة والتعاون المستمر بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة من شركات النفط العالمية البارزة.

وذكرت أنه كان في مقدمة الواصلين على متن هذه الطائرة باسكال المدير العام لشركة توتال الفرنسية فرع ليبيا التي تولت توفير هذه الإعانات والمساعدات المختلفة والتي من بينها أغذية الأطفال والأطعمة الجافة والأدوية والمعدات الطبية.