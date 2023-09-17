وزير الحكم المحلي يعلن صرف راتب شهر إضافي للموظفين بالبلديات المنكوبة ومرتبات سبتمبر بعموم ليبيا

قال وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بدر الدين التومي، إن رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة، قرر صرف راتب شهر إضافي للموظفين في البلديات المنكوبة، لمواجهة متطلبات الحياة، إذ سيجرى صرف راتبي سبتمبر وأكتوبر معا.

وأضاف التومي، في تصريحات صحفية له، أنه سيتم إحالة رواتب العاملين في عموم البلاد، والخاصة بسبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الأسبوع الجاري.

وأكد التومي، أن دبيبة وجه بالمباشرة في صرف الربع الرابع من منحة الزوجة والأبناء، على أن يجرى صرفها خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن الأولوية للمواطنين في المنطقة الشرقية.

وأشار إلى ارتفاع حالات التلوث بمياه الشرب لـ150 حالة في المنطقة الشرقية نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي، حسب المركز الوطني للأمراض، الذي أعلن حالة طوارئ لعام كامل.

وقال إن وزارة الصحة أرسلت 63 حاوية مواد طبية إلى فروع جهاز الإمداد الطبي، ليصل إجمالي الحاويات المرسلة إلى المنطقة الشرقية إلى 99 حاوية. بينما أخذت فرق من وزارة العدل عينات من البصمة الوراثية لـ360 جثمانا.