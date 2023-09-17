وزارة الصحة تعيد تشغيل جهاز التصوير المقطعي C.T في مستشفى شيحة بمدينة درنة”

الوطن|متابعات

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الليبية نجاحها في تركيب وإعادة تشغيل جهاز التصوير المقطعي C.T في مستشفى شيحة بمدينة درنة، ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود الوزارة لتحسين البنية التحتية الصحية في المدينة وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى.

وقال عضو لجنة الطوارئ والأزمات بوزارة الصحة “أسامة الفاخري” بفخرهم بتركيب جهاز التصوير المقطعي C.T الذي يساهم في تشخيص الحالات الصحية بشكل دقيق ويوفير العلاج المناسب بشكل أسرع.”

وأضاف الفاخري أن هذا الإجراء يأتي استجابةً لتعليمات وزير الصحة عثمان عبد الجليل ويهدف إلى تقديم الرعاية الصحية الأمثل لأهالي درنة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المدينة.