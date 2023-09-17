صور.. مروحيات الجيش المصري تواصل عمليات الإغاثة في ليبيا

تواصل قوات الجيش المصري جهودها في مساعدة السلطات الليبية للتغلب على تداعيات العاصفة “دانيال”، حيث وصلت مساعدات غذائية وطبية وإغاثية جديدة على متن طائراته التي تلعب دورا فعالا مع صعوبة التحرك على الأرض.

وتسببت العاصفة في دمار واسع بالبنية التحتية، وانقطاع العديد من الطرق التي لم تعد صالحة للاستخدام؛ مما جعل الرحلات الجوية الطريقة الوحيدة للوصول إلى أماكن في أمس الحاجة للتموين، وفق ما أعلنه المجلس البلدي لمدينة البيضاء.

دعم مناطق نائية

مساعدات جديدة بالميسترال

أحدث حصيلة الضحايا والخسائر

وتقدر منظمة الأمم المتحدة ضحايا السيول والفيضانات، التي ضربت ليبيا الأسبوع الماضي جراء “دانيال”، بنحو 11 ألفا و300 قتيل في درنة وحدها، فيما يصل عدد المفقودين في المدينة إلى 10100 شخصا.

وتوفي 170 شخصا في أماكن أخرى شرق البلاد، وقدر عدد النازحين بنحو 40 ألفا، كما دمر 6142 منزلا وتضرر 1500 آخرين.