نائب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية: آثار كارثة عاصفة دانيال أشبه بالزلازل

ليبيا – وصف حمزة طاش دلن نائب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، السبت، آثار كارثة الفيضانات في ليبيا بأنها أشبه بالزلزال.

طاش دلن، وفي تصريحات خاصة لوكالة” الأناضول”، قال: “إن الوضع على الأرض سيئ جدا، الدمار في المنازل أشبه بما يخلفه الزلزال”.

وعن المهام التي قامت بها طواقم “آفاد”، أوضح أنهم قسموا المناطق المنكوبة انطلاقا من أولوياتهم بالعثور على ناجين أو محاصرين.

وأشار إلى أنهم كانوا من بين أول طواقم الإنقاذ، وأن الفرق القادمة من دول أخرى نسقت مع الفريق التركي لاحقا من أجل توزع عملياتها.

كما لفت طاش دلن إلى قدوم سفن المساعدات الإنسانية التركية تباعا للشواطئ الليبية، والتي سيشرفون على توزيعها.

وقال: “نسأل الله ألا يذيق أحدا هذه الكارثة، كان تأثيرها قويا بفعل السيول وانهيار السدين، إنها أشبه بزلزال”.