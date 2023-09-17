الاستعانة بشركة المياه الليبية لفتح 3 مسارات بديلة لتسهيل التنقل في درنة

أعلنت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، عن تمكن الفرق التابعة لشركة المياه والصرف الصحي، من فتح ثلاثة مسارات بديلة، لتسهيل حركة التنقل في مدينة درنة التي ضربتها العاصفة «دانيال» قبل أسبوع.

ووفقا لما نشرته المنصة، فإن شركة المياه والصرف الصحي تواصل سحب المياه من المنازل والطرق التي طالتها السيول والفيضانات.

وأشارت المنصة إلى تزويد شركة المياه في مدينة سوسة، المتضررة هي الأخرى من العاصفة، بثلاث سيارات لسحب مياه، فضلا عن مواسير خاصة بتوصيل الإمدادات المائية.

اعتبر الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، أن الأزمة التي خلفتها العاصفة «دانيال» المتوسطية، التي ضربت الشرق الليبي قبل أسبوع، تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها، وتتجاوز السياسة والحدود، وفق تعبيره.