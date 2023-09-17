تعليمات هـامة من الدبيبة بشأن صرف مرتب شهر إضافي للمتقاعدين واصحاب المعاشات الاساسية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية بصرف مرتب شهر إضافي للمتقاعدين وأصحاب المعاشات الأساسية بالبلديات المنكوبة من خلال صندوق الضمان الاجتماعي والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

ويوم امس، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليمات لوزارة المالية بصرف مرتب شهر إضافي للموظفين الذين تحال مرتباتهم إلى مراقبات الخدمات المالية بالبلديات المنكوبة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.

كما وجه “الدبيبة” تعليماته لوزير الشؤون الاجتماعية، بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سمة للربع الرابع وصرف منحة الأبناء على أن تكون الأسبقية للمستفيدين من سكان بلديات شرق البلاد .