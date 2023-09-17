البوسيفي: جمعنا عيّنات مرقمة من الحمض النووي لتسهل التعرف على هويات المتوفّين

ليبيا – قالت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال حليمة إبراهيم البوسيفي إن مجهولي الهوية جراء السيول لا يدفنون في مقابر جماعية.

البوسيفي وفي مقابلة مع قناة “الجزيرة” أشارت إلى الشروع في عملية منظمة لجمع عيّنات مرقمة من الحمض النووي لتسهل التعرف على هويات المتوفّين.

وأوضحت البوسيفي في تصريحات خاصة لمنصة “حكومتنا”، أن الوزارة تعمل على تقسيم المناطق المنكوبة وترقيمها، واعتماد فريق من مركز المعلومات والتوثيق لوضع قاعدة بيانات منظمة للتعرف على المفقودين من قبل ذويهم في وقت لاحق.