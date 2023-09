وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: 23 فلسطينيا قضوا في إعصار دانيال

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن عدد الوفيات من أبناء الجالية الفلسطينية جراء إعصار دانيال الذي ضرب المنطقة الشرقية في ليبيا بلغ 23 مواطنا، إضافة إلى عشرات الأسر المفقودة.

وبحسب مستشار الخارجية الفلسطينية أحمد الديك فإن العديد من الأسر الفلسطينية وجدت عددا من أفرادها أحياءً بعد أن تمكنوا من الفرار من الكارثة.

وأوضح الديك أن الخارجية الفلسطينية تحتاج إلى مزيد من الوقت للتعرف على الجثث التي يقذفها البحر ومعرفة الأرقام الدقيقة للوفيات نظرا لتعذر إجراء فحوصات الحمض النووي بحسب تعبيره.

ولفت الديك إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تتابع باهتمام كبير أية مستجدات تتعلق بأوضاع الجالية الفلسطينية في المنطقة الشرقية التي ضربها الإعصار المدمر في ليبيا بحسب تعبيره.

المصدر: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

