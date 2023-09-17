إعصار دانيال.. ارتفاع حصيلة الضحايا في درنة إلى 11.300 حالة وفاة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة، ارتفعت إلى 11.300 وفاة، وذلك على وقع العاصفة دانيال المدمرة.

وأضاف المكتب، في بيان نقلته وكالة “فرانس برس”، أن 10,100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة، مؤكدا أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.

وتسببت العاصفة دانيال، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا الأحد والإثنين الماضيين، في دمار واسع على مستوى البنية التحتية، وخلّفت موجة نزوح كبيرة.

وقدر الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية بحصر الأضرار في المدينة المنكوبة، تضرر 1500 مبنى من إجمالي 6142 مبنى في درنة جراء العاصفة دانيال التي ضربت المدينة قبل أسبوع.

وحسب التقديرات التي نشرتها منصة حكومتنا الرسمية، فإن عدد المباني المدمرة بشكل كامل في درنة بلغ 891 مبنى، بينما تضرر 211 مبنى بشكل جزئي، وغمر الوحل نحو 398 مبنى، فيما غمرت السيول والفيضانات مساحة تقدر بستة كيلومترات مربعة في المدينة.