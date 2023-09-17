مفوضية المجتمع المدني تطالب بضرورة احترام خصوصية المتضررين وعدم نشر صور العائلات

الوطن|متابعات

طالبت مفوضية المجتمع المدني– لبيبا منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمتبرعين والمتطوعين بضرورة احترام خصوصية المتضررينومستحقي الإعانات الإنسانية.

وشددت المفوضية في بيان لها على ضرورة عدم نشر صور العائلات أو متلقي الإعانة، وأن ما يتم تصويره يمكن الاحتفاظ به في أرشيفالمنظمات للتوثيق فقط، وغير قابل للنشر لأنه يمس مشاعر المواطنين والأهالي والمتضررين.

المفوضية أكدت في البيان الصادر من بنغازي، أمس السبت، أنها تقوم برصد ومتابعة كل ما يتم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي .