الحكومة الليبية تشكل لجنة لحصر الأضرار في درنة

أعلنت الحكومة الليبية برئاسة اسامة حماد،تشكيل لجنة مكلفة من وزير الأشغال العامة للقيام بحصر الأضرار في مدينة درنة،بعد كارثة السيول التي ضربتها وأحدثت دمارا هائلا.

وقالت الحكومة في بيان لها،ان وزير الأشغال العامة، نصر شرح البال العبيدي،قام بتكليف اللجنة المشكلة بالقرار رقم (31) لسنة 2023 لتبدأ في زياراتها الميدانية يوم الجمعة الموافق 15/9/2023 إلى مدينة درنة للإطلاع على حجم الأضرار الناتجة عن العاصفة المتوسطية دنيال ، وإعداد التقارير الأولية و إحالتها إلى اللجنة العليا للطوارئ.

وقام العبيدي بجولة ميدانية في درنة،رفقة وزراء العدل و الاتصالات والكهرباء بالحكومة الليبية،للإطلاع على أوضاع المدينة.