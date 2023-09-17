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الخوجة: محاسبة المتورطين في كارثة مدينة درنة أمر واجب

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة إن تصريح النائب العام بخصوص محاسبة المتورطين في كارثة مدينة درنة في محله ويجب تطبيق المساءلة.

الخوجة اعتبرت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن هذا التصريح مهم ويجب بالفعل محاسبة كل من فرط في صيانة هذه السدود من دون استثناء أو محاباة منذ تاريخ إنشائها وحتى يوم انفجارها.

وتساءلت قائلةً: “أين ذهبت الأموال التي تم رصدها لغرض صيانة هذه السدود؟”.

وأكدت على أن محاسبة المتورطين في كارثة مدينة درنة أمر واجب، مطالبة بمحاسبة من أجرم أو ساهم في إهمال صيانة السدود.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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