الخوجة: محاسبة المتورطين في كارثة مدينة درنة أمر واجب

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة إن تصريح النائب العام بخصوص محاسبة المتورطين في كارثة مدينة درنة في محله ويجب تطبيق المساءلة.

الخوجة اعتبرت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن هذا التصريح مهم ويجب بالفعل محاسبة كل من فرط في صيانة هذه السدود من دون استثناء أو محاباة منذ تاريخ إنشائها وحتى يوم انفجارها.