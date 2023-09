“درنة تدمي القلب”.. باتيلي يغادرها بحزن

وصف المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ماشاهده من دمار في درنة عقب الفيضانات والسيول التي اجتاحت المنطقة الشرقية قبل أسبوع بأنه “يدمي القلب”.

وعبر منصة “إكس” تويتر سابقا، أوضح باتيلي أنه يغادر درنة بقلب حزين، بعد أن رأى الدمار الذي خلفته الفيضانات والسيول في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، حسب وصفه.

وتابع باتيلي أنه رأى حجم الكارثة عن قرب والتي تدمي القلب، مؤكدا أن الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها، وفقا لقوله.

وأشار باتيلي إلى أن الأمم المتحدة تتعاون بفاعلية مع السلطات المحلية ووكالات الإغاثة العاملة على الأرض، لتقديم المساعدة الضرورية للمحتاجين.

وشدد باتيلي أن الأمم المتحدة تجري مزيدا من التقييم للوضع الحالي، لتعزيز تنسيق جهود الاستجابة في درنة والمناطق المتضررة الأخرى.

