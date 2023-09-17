ليبيا.. طقس معتدل مع احتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على معظم مناطق ليبيا اليوم الأحد، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة من الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم إن درجات الحرارة القصوى ضمن معدلاتها الطبيعية، وتتراوح على أغلب مناطق الشمال ما بين 28 و35 درجة، بينما تسجل على مناطق الوسط و الجنوب ما بين 33 و38 درجة.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مصراتة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و35 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب، وتتكاثر على المناطق الجبلية، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و32 درجة مئوية.

أما الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 34 و39 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 33 و36 درجة مئوية.