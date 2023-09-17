“فزعة شباب بنغازي وبنغازي الامل ” يواصلان تقديم المساعدات الى المناطق المتضررة

الوطن|متابعات

تواصل قوافل اغاثة “فزعة شباب بنغازي وبنغازي الامل ايصال المساعدات المختلفة الى المتضررين جراء الفيضانات والسيول في مدينةدرنة والمناطق القريبة منها .

وقال مسؤول الشباب في مؤسسة بنغازي الأمل عبد الله العنيزي أن “الفزعة” ضمت المواطنين من المدينة وأعضاء من الهلال الأحمر وعددكبير من التجار واعضاء من الجمعيات الخيرية في المدينة .

وتحمل القوافل عبر شاحناتها مساعدات تتمثل في المؤن الغذائية والأدوية ومياه الشرب والخيام و مساعدات نقدية والمفروشات واحتياجاتشخصية للأطفال والنساء.

وأضاف أن الحملة لاقت اقبال كبير من قبل سكان بنغازي لتقديم المساعدات باموالهم ومجهوداتهم ومساكنهم ، مشيرا إلى أن المساعداتتصل من جميع مدن وقرى ليبيا .

وأوضح أن الاغاثات تصل بكميات كبيرة من اهل الخير والجمعيات والمؤسسات الخيرية وأن النقص يتمثل في فرق الإنقاذ والخبرة الكافيةفي التعامل مع حجم الدمار الذي تسبب به الإعصار في درنه والمدن المجاورة لها .

وثمن العنيزي دور أعضاء الهلال الأحمر الليبي الذين هرعوا فور حدوث الإعصار منذ الساعات الأولى الى درنة وبذلوا مجهودات كبيرة رغم قلة الإمكانيات والخبرة في التعامل مع الكوارث الطبيعية .