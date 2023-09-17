الهلال الأحمر الليبي يكشف حقيقة وصول ضحايا الاعصار لـ11 ألف شخصًا

نفى المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي توفيق شكري، اليوم الاحد ما نسبه لهم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية من أن حصيلة الفيضانات قد بلغت 11300 قتيل

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي :”نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الاحصاءات ونحن لم نصرح بهذه الأرقام التي تربك الوضع خاصة لذوي المفقودين “.

وضربت العاصفة دانيال مساء الأحد الماضي شرق ليبيا مصحوبة بأمطار غزيرة فتسبّبت بانهيار سدّين في أعلى درنة، مما أدى إلى فيضان الوادي الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة فتدفقت مياه بحجم تسونامي جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق، موقعةً آلاف القتلى.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في وقت سابق اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى السيول في مدينة درنة إلى 11 ألفا و300 قتيل، و10 آلاف و100 مفقود، كما تسببت الكارثة بنزوح أكثر من 38 ألف شخص من شرق ليبيا، بينهم 30 ألفا من درنة، وفق ما أوردت المنظمة الدولية للهجرة.