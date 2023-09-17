مصر ترسل حاملة المروحيات "ميسترال" إلى ليبيا.. هذه مهمتها

أعلنت السلطات المصرية، الأحد، وصول حاملة المروحيات “ميسترال” إلى ليبيا، للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري الإعصار، في خضم المساعدات التي قدمتها القاهرة منذ بداية تلك الكارثة الإنسانية.

وقال بيان إن ذلك “يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا”.

وقال مراقبون وخبراء عسكريون لـ”سكاي نيوز عربية”، إن إرسال حاملة الطائرات “ميسترال” في أول مهمة رسمية لها، إلى ليبيا، له دلالة كبيرة، نظرا للتجهيزات الكبيرة التي تتمتع بها، وللمساعدة بشكل أكبر في إغاثة المتضررين من الأزمة الراهنة.

يأتي ذلك في الوقت ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة في شرق ليبيا إلى 11300 قتيل، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، في حين قدّرت السلطات الرسمية والمنظمات الدولية وجود 10 آلاف في تعداد المفقودين إلى الآن مع تكثيف الجهود للعثور عليهم.

مواصفات خاصة “ميسترال”

رسالة مصرية

واعتبر رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، اللواء نصر سالم، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن ما تقوم به مصر تجاه ليبيا هو رسالة تأكيد على مصيرهما المشترك، فهذا واجب القاهرة القومي تجاه أشقائها، خاصة أن ما القرارات التي اتخذها الرئيس المصري تعد تعبيرًا عن شعور الشعب بأكمله.

وأضاف: “مصر لديها خبرات سابقة في مجال الإغاثة، وبالتالي سارعت إلى تقديم المساعدة على الفور إلى الأشقاء في ليبيا بعد التنسيق مع السلطات الليبية، فسرعان ما توجه رئيس أركان الجيش الفريق أسامة عسكر؛ لتنسيق تقديم كافة أوجه الدعم لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار، وفتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي بدأ بـ 3 طائرات عسكرية تحمل مواد طبية وغذائية و25 طاقما للإنقاذ”.

وبشأن دلالة إرسال حاملة المروحيات “ميسترال” إلى ليبيا، أوضح “سالم” أنه كان لافتا في بداية تلك الأزمة التوجيه بتجهيز “ميسترال” للعمل كمستشفى ميداني، خاصة أنه يدخل ضمن تجهيزها الرئيسي وجود مستشفى ميداني، كما أنها قادرة على حمل الكثير من مساعدات ومعدات البحث والإغاثة، وتكمن أهميتها في سرعة نقل تلك المساعدات عبر البحر، دون أي أعباء على السلطات الليبية في ظل الظروف الراهنة.