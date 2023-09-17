الصور: مكتب سويسري متخصص أكد عام 2003 ضرورة إجراء صيانة لسدّي درنة وإنشاء سد ثالث

ليبيا – قال النائب العام الصديق الصور إن مكتبه سيحاول إنهاء التحقيق بشأن الفيضانات في وقت أسرع مما يتوقعه الكثيرون.

الصور أكد في تصريح لقناة “الجزيرة” أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين حتى الموجودين في الخارج عن طريق الإنتربول.

وأشار النائب العام إلى المعلومات المتعلقة بإبلاغ إدارة السدود في ليبيا عام 1998 باكتشاف أولى التشققات في سدي درنة، لافتًا إلى أن بعض أعمال الصيانة أجريت عام 2010 للسدّين ولكنها لم تكتمل.

وكشف أن مكتباً سويسرياً متخصصاً أكد عام 2003 ضرورة إجراء صيانة لسدي درنة وإنشاء سد ثالث.