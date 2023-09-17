بالفيديو : قبيل التحلل.. فرق إنقاذ بمنطقة جبلية تناشد بتوجيه طيران أو زوارق لرفع جثامين 15 شخصا

وثق مقطع فيديو نشرته منصة صفر الاخبارية، مناشدة شبان من فرق إنقاذ محلية بتوجيه طيران أو زوارق إغاثة لـوادي الهرشمة لرفع جثامين 15 شخصا انتشلوها من البحر بإمكانيات شبه منعدمة.

ويصعب حملهم سيرا عبر الجبال لتضاريس المنطقة الصعبة، مشددين على ضرورة تسريع العملية لتعرض الجثامين للتحلل بعد 6 أيام من وقوع الكارثة .

والأحد الماضي، اجتاحت عاصفة ناجمة عن الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين.

وكان الهلال الأحمر الليبي قد أعلن أن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات في درنة يتجاوز 10 آلاف شخص، وفق معطيات أولية.

وأسفرت السيول والفيضانات عن اختفاء أحياء، وانهيار جسور، ودمار واسع في شبكة الطرق لمدينة درنة وما جاورها، بينما تكثف فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة في المدينة.