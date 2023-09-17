الكوني: يجب فتح تحقيق في كارثة درنة وإنشاء صندوق لبناء المدينة

دعا النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، لفتح تحقيق في كارثة درنة، وإنشاء صندوق لبناء المدينة.

وأكد “الكوني” خلال لقاء أجرته معه قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، أن “كارثة درنة كانت صدمة كبيرة لكل الليبيين رافقها ارتباك كبير في التعامل مع الحدث لعدم القدرة على مواجتهه بإمكانيات شبه معدومة”.

وقال إن “الليبيين كانوا سباقين في توحيد أنفسهم، ولم ينتظروا أحد، لا حكومات، ولا مجتمع دولي، فتنادوا من كل المناطق وأعطوا درسا في حب ليبيا للساسة الذين يتصارعون على الكرسي”.

وأشاد في السياق نفسه بجهود “الدول التي سخرت امكانياتها البشرية واللوجستية للمساهمة في عمليات الإنقاذ، وانتشال الجثت، بالتعاون مع الفرق الليبية”.

وطالب بـ “ضرورة إنشاء صندوق لبناء درنة الجديدة، ووضع آلية سريعة ومتوسطة وبعيدة مع الاهتمام بالمواطنين، وعلاج الجرحى، والمصابين، وتأهيلهم نفسيا”.

وختم الكوني مشددًا على “ضرورة تكليف لجنة دولية بالتعاون مع الجانب الليبي للتحقيق في الحادثة، وفي ملف السدود منذ انشاؤها، ومن الذي تهاون في عدم صيانتها ومحاكمتهم”.