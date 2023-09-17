العامة للكهرباء ترجع 90% من المحطات الكهربائية للخدمة بالمناطق المتضررة

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أكد الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة أن الشركة العامة للكهرباء تمكنت من إرجاع 90% من المحطات الكهربائية للخدمة بالمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد.

وأضاف الفريق في إيجاز صحفي امس السبت أن الشركة القابضة للاتصالات أعلنت عن تمكنها من إعادة خدمات الاتصالات لأكثر من 60 قرية ومدينة كانت قد تضررت شبكة الاتصالات والإنترنت فيها بفعل السيول والفيضانات.

وأوضح الفريق أن الفرق التابعة لشركة المياه والصرف الصحي تمكنت من فتح عدد 3 مسارات بديلة لتسهيل حركة التنقل، فيما تواصل الفرق التابعة للشركة أعمال شغط المياه من المنازل والطرق.

وأشار الفريق الحكومي إلى أن شركة المياه زودت مدينة سوسة بـ 3 سيارات شفط مياه ومواسير خاصة بتوصيل الإمداد المالي.