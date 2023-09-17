ليبيانا تقدم خدماتها وتوفر كروت الاتصال مجانا في نقطتي توزيع داخل درنة

العنوان

كشف الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة أن شركة ليبيانا بدأت في تقديم خدماتها وتوفير كروت الاتصال مجانا في نقطتي توزيع داخل درنة.

وأضاف الفريق أن شركة الكهرباء تمكنت من توصيل أكثر من 15 محولًا كهربائيًا بالإضافة إلى توصيل خطوط نقل منخفض بمناطق الوسيطة – مراوة – قندولة – الحنيه – مسة – العرقوب.

وذكر الفريق الحكومي أن شركة الكهرباء أصلحت تضرر عدد 14 محطة في الجبل الأخضر نتيجة السيول والفيضانات.

وأفاد الفريق أن الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة أصلحت أعمال فتح الطريق بين درنة الشرقية والغربية بعد صعوبة التنقل بین جزئي المدينة لـ 4 أيام.