مبعوث أممي سابق يدعو لتشكيل صندوق لإعادة بناء درنة

دعا المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الأحد، إلى تشكيل صندوق بإشراف محايد لإعادة بناء درنة وسدودها.

وأكد سلامة، في تغريدة نشرها على منصة “إكس”، على الحاجة إلى خبرات دولية في إدارة كوارث من هذا الحجم الذي لم تعرفه ليبيا من قبل، مؤكداً أهمية الشفافية في إدارة المعونات وتوزيعها.

وأشاد المبعوث الأممي السابق بتضامن عموم ليبيا مع درنة المنكوبة، مشيراً إلى تدفق المساعدات إلى المدينة من الداخل والخارج.

وأمس السبت، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن عودة درنة تتطلب حلولاً حقيقية وآليات واقعية وفاعلة تشمل مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها.

وتابع المنفي في حديث خاطب به أهالي درنة: “العزاء واحد والمصاب جلل ولكن ليس أمامنا إلا الصبر والعمل… نحن معكم ليس لموجة عاطفة عابرة أو لمرحلة؛ بل عمل دؤوب يتطور ويزداد تنظيماً كل يوم حتى تعود درنة مزدهرة”.

وأشار إلى طلب المجلس الرئاسي من النائب العام فتح تحقيقات عاجلة في الكارثة، مضيفاً: “سنتابع هذه التحقيقات، ونشدد على ضرورة ردع الفاسدين وتجار الأزمات”.