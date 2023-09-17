“الكوني” يدعو لفتح تحقيق في كارثة درنة وإنشاء صندوق لبناء المدينة

الوطن| رصد

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد، على أن كارثة درنة كانت صدمة كبيرة لكل الليبيين، حيث رافقها ارتباك كبير في التعامل مع الحدث لعدم القدرة على مواجهته بإمكانيات شبه معدومة.

وأوضح الكوني بأن الليبيين سباقين في توحيد أنفسهم، ولم ينتظروا أحد، لا حكومات، ولا مجتمع دولي، فتنادوا من كل المناطق، وأعطوا درساً في حب ليبيا للساسة الذين يتصارعون على الكرسي .

وأشاد بجهود الدول التي سخرت امكانياتها البشرية واللوجستية للمساهمة في عمليات الانقاذ، وانتشال الجثت، بالتعاون مع الفرق الليبية.

وطالب الكوني بضرورة إنشاء صندوق لبناء درنة الجديدة، ووضع آلية سريعة ومتوسطة وبعيدة، مع الاهتمام بالمواطنين، وعلاج الجرحى، والمصابين، وتأهيلهم نفسياً.

وشدد على ضرورة تكليف لجنة دولية، بالتعاون مع الجانب الليبي للتحقيق في الحادثة، وفي ملف السدود منذ انشاؤها، ومن الذي تهاون في عدم صيانتها ومحاكتهم .