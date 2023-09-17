وصول شحنة مساعدات إغاثية جزائرية لمطار بنينا في بنغازي قادمة من معيتيقة

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ذكر كشف الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة شحنة من المساعدات الإغاثية الجزائرية انطلقت من مطار معيتيقة باتجاه مطار بنينا في بنغازي، بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم.

وأضاف الفريق في إيجاز صحفي أمس السبت أن السفينتان “سنجقدار” و”بيرقدار” التابعتان للبحرية التركية، وصلتا محملتان بفرق البحث والإنقاذ والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى سفينة “عثمان غازي” التي وصلت إلى طبرق.

وأفاد الفريق أن مركز طب الطوارئ والدعم في بنغازي استلم شحنة من المساعدات الإغاثية والطبية قادمة من دولة الكويت.

ولفت الفريق إلى ان فريق الإغاثة الفلسطيني التحق السبت بالفريقين التونسي والليبي بمستشفى الوحدة التعليمي لتقديم الخدمات الطبية اللازمة، بعد إعادة تأهيل المشفى لاستقبال الحالات.