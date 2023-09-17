حاملة الطائرات المصرية “الميسترال” تصل إلى شواطئ ليبيا للعمل كمستشفى ميداني

وصلت شرق ليبيا حاملة المروحيات التابعة لسلاح البحرية المصرية “الميسترال” للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري العاصفة المتوسطية دانيال.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فإن وصول حاملة الطائرات “الميسترال” إلى ليبيا جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا.

وأعلنت مصر إرسال مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات وأطقم الإغاثة إلى الشعب الليبي براً وبحراً، منذ كارثة العاصفة دانيال التي اجتاحت شرق ليبيا الأحد الماضي.

ودفع الجيش المصري، الجمعة الماضية، بقافلة محمَّلة بمساعدات إنسانية ومستلزمات طبية وفرق البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى معدات هندسية لتحركها براً عبر منفذ السلوم، للمعاونة في إزالة آثار الإعصار المدمر، فضلاً عن عدد من طائرات البحث والإنقاذ والإخلاء للعمل بالمناطق المنكوبة.

وأشار المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري رامي الناظر إلى إرسال 90 طناً من المساعدات إلى ليبيا.

وتتواصل حركة طائرات المساعدات التي تحط في مطار بنينا في بنغازي، بينما تتوافد فرق إغاثة ومساعدة من منظمات دولية ودول أجنبية على شرق ليبيا.