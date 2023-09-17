وفاة واصابة 13 شخصًا بحادث سير حافلة فرق إنقاذ بالطريق إلى درنة

أفادت صحيفة المرصد الليبية، مساء اليوم الاحد عن وقوع حادث سير لحافلة نقل فرق إنقاذ أجنبية بطريق مراوة كانوا في طريقهم إلى درنة .

وبحسب المرصد أدى الحادث الى وفاة 7 أشخاص و إصابة 6 منهم.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر محلية بوقوع حادث سير في منطقة مراوة – قنديلة لحافلة تقل فريق إنقاذ تركي متجهة لمدينة درنة .

والأحد الماضي، اجتاحت عاصفة ناجمة عن الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين.

وكان الهلال الأحمر الليبي قد أعلن أن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات في درنة يتجاوز 10 آلاف شخص، وفق معطيات أولية.

وأسفرت السيول والفيضانات عن اختفاء أحياء، وانهيار جسور، ودمار واسع في شبكة الطرق لمدينة درنة وما جاورها، بينما تكثف فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة في المدينة.