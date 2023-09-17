فريق الإنقاذ الإماراتي ينتشل 3 جثث في درنة

العنوان-درنة

قال جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الأحد، أن الفريق الإماراتي مدعوما بفريق الطوارئ بالجهاز قام بانتشال 3 جثث في أحد البيوت في درنة.

وأوضح الجهاز أن إجمالي ما تم انتشاله خلال الـ 24 ساعة الماضية قام جهاز الإسعاف والطوارئ بانتشال 27 جثمانا.

والأربعاء الماضي قالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن فريق الإنقاذ الذي وصل من أبوظبي إلى مدينة بنغازي بدأ مهمته الإنسانية في شرق ليبيا؛ حيث يشارك مع فرق دولية أخرى العمل الإنساني الجاري في مدينة درنة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، لمواجهة تداعيات الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر.

ووصل الفريق، الثلاثاء الماضي، إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي طائرتا شحن إماراتيان تحملان مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ ضمن جسر جوي تسيره دولة الإمارات عبر الهلال الأحمر الإماراتي للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق شرق ليبيا وأودت بحياة الآلاف وإصابة وفقدان وتضرر آخرين.