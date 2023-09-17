اللجنة المركزية الضمانية تقدم مساعدات مالية وسلفا ضمانية تعويضا لما لحق بالمتضررين في المناطق المنكوبة

بنغازي 17 سبتمبر 2023 (وال)- أعلنت اللجنة المركزية الضمانية اليوم الأحد، عن تقديم مساعدات مالية وسلفا ضمانية تعويضا لما لحق بالمتضررين في المناطق المنكوبة من خسائر بشرية ومادية، تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

إعلان اللجنة جاء في اجتماع عقدته برئاسة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام إدريس حفيظة ، ناقشت خلاله الخيارات المتاحة للمكاتب والوحدات الخدمية المتضررة درنة، تاكنس ، وسوسة، والبيضاء، والعويلية، والبياضة، المخيلي ، ومرتوبة ، للمساعدة في الحد من معاناة الموظفين المتقاعدين، ممن تعرضوا لظروف غير اعتيادية قد تستمر لشهور عدة.

وبحث الاجتماع الحلول الممكنة والعاجلة لمؤازرة فروع الصندوق في المدن المتضررة، وحصر الأضرار وتقديم إحصائيات للجنة المركزية مطلع الأسبوع المقبل. (وال – بنغازي)

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