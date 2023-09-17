مسجد الصحابة درنة.. تواصل أعمال النظافة في ساحته والطرق المؤدية إليه

العنوان-درنة

قالت شركة الخدمات العامة بطرابلس، اليوم الأحد، أنها مستمرة بالتعاون مع شركة الخدمات العامة في مصراتة بأعمال تنظيف ساحة مسجد “الصحابة” في درنة الذي تضرر جراء العاصفة المتوسطية “دانيال” التي ضربت المدينة، مختلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أن أعمال النظافة شملت ساحة المسجد والطرق المؤدية إليه.

وأظهر صور نشرتها الشركة عبر فيسبوك جرافات تنقل أكوام من الأتربة من داخل وأمام المسجد، تمهيدا لصيانته.

وتعرض مسجد الصحابة في درنة إلى أضرار جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت المدينة يوم الأحد الماضي.