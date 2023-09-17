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رئيس فريق الإنقاذ الجزائري: ماحدث في درنة عبارة عن تسونامي.. ولم أر مثل هذه الكارثة من قبل

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس فريق الإنقاذ الجزائري في درنة العقيد فاروق عاشور إنه لم ير مثل كارثة درنة طيلة عمله في أعمال الإنقاذ منذ أكثر من 40 عاما.

العقيد عاشور في تصريح لموفد وكالة الأنباء الليبية “وال” إلى درنة،أضاف:” شاركت في عدد كبير من عمليات البحث والإنقاذ في الجزائر وفي العالم، آخرها كان في تركيا لكني لم أر مثل هذه الكارثة”.

ووصف الخبير الجزائري في مجال الإنقاذ من الكوارث، الوضع في درنة بـ(التسونامي) قائلا: “ثلث مدينة يختفي، نصفه في البحر … هذا تسونامي”.

وأشار رئيس فريق الإنقاذ الجزائري إلى إن أعضاء الفريق انتشلوا أكثر من 30 جثة من ركام المنازل المتضررة من الفيضان ولم يعثروا على ناجين من الكارثة في المنطقة التي يبحثون فيها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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