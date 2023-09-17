فلسطين: نواجه صعوبة في حصر أعداد المفقودين في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، صعوبة حصر أعداد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية في ليبيا.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، أحمد الديك، إن الجهات العليا في البلاد تتابع باهتمام كبير أي مستجدات تتعلق بأوضاع الجالية الفلسطينية في المنطقة الشرقية التي ضربها الإعصار المدمر في ليبيا.

وأضاف بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع فيسبوك: “الأسر الفلسطينية في تلك المنطقة تعيش حالة مأساوية حقيقية وكارثية، تشتت الأسر وفقدت فلذات أكبادها وتواصل البحث والسؤال عنهم”.

وأكد أن العشرات منها في عداد المفقودين خاصة وأن السيول جرفت مناطق وشوارع ومنازل بأكملها والناس نيام.

والأربعاء الماضي، أكد الديك وفاة 23 شخصا من أبناء الجالية الفلسطينية، فيما هنالك عشرات الأسر المفقودة نتيجة الفيضانات.

وواصل:” نتابع كارثة حقيقية ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية، نسأل الله أن يتم العثور عليهم أحياء”.

وأرسلت فلسطين طاقماً من 37 فردًا متخصصًا في عمليات الإنقاذ المائي إلى ليبيا للمساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين.

Trending رئيس الإمارات يوجه بإرسال مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ إلى ليبيا

والخميس الماضي، جهزت فلسطين القافلة الإغاثية الأولى من المساعدات الطبية والغذائية والمستلزمات الأخرى لمنكوبي السيول والفيضانات في شرق ليبيا.