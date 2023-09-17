ضبط تشكيل عصابي خطير يستهدف المواطنين أمام نادي النجمة الرياضي

كشف “مركز شرطة رأس إعبيدة” بمديرية امن بنغازي، تفاصيل ضبط تشكيل عصابي خطير متكون من اربعة أشخاص يمتهنون سرقة الهواتف المحمولة من مركبات المواطنين امام نادي النجمة الرياضي مُنذ عام ونصف.

إستجابة لشكاوي المواطنين حول سرقة هواتهم المحمولة من داخل مركباتهم أمام نادي النجمة الرياضي بمنطقة السلماني اثناء دخولهم للنادي لممارسة الرياضة وكانت الشكاوي منذ عام ونصف اغلبها قُيدت ضد مجهول حيث أصدر السيد رئيس المركز عميد إمحمد إبريك المغربي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وانطلقت عمليات البحث والتحري من قبل أعضاء التحريات وأسفرت جهودهم عن التوصل إلى شخصين من أفراد هذا التشكيل وتم ضبطهم وبحوزتهم هواتف محمولة وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهما إعترفا بسرقة عدد كبير من الهواتف المحمولة من مركبات المواطنين من أمام نادي النجمة الرياضي فكانوا يحطمون زجاج المركبات او يقومون بفتحها بطريق اوبأخري وسرقة الهواتف من هذه المركبات وأضافا أيضا انهم قامو ببيع المسروقات لشخص واحد يعمل في تجارة الهواتف المحمولة ويساعده شخص آخر يقوم بعملية فتح ومسح بيانات الهواتف (السوفتوير) لهذه الأجهزة وهم يعلمون ان هذه الأجهزة مسروقة وعلى الفور تم الإنتقال وضبطهم .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإيداعهم بالحجز القانوني للمركز إلى حين عرضهم على النيابة العامة.

وينوه مركز شرطة رأس إعبيدة لكل من تعرض لعملية سرقة هاتفه من أمام نادي النجمة الرياضي مراجعة المركز للتعرف على هاتفه.