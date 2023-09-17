«البوسيفي» تناقش تداعيات «إعصار دانيال» على الوضع الحقوقي والإنساني

قالت وزارة العدل في حكومة الدبيبة، إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 332 لسنة 2022، عقدت اجتماعا طارئا برئاسة حليمة إبراهيم البوسيفي وزير العدل رئيس اللجنة.

وجاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة وهم وكيل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة ومندوبا عن مكتب الادعاء العسكري ومندوب عن مكتب النائب العام ومندوب عن مجلس الوزراء ومندوب عن وزارة الخارجية.

وناقشت اللجنة، عددا من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى رأسها مناقشة آثار إعصار دانيال الذي ضرب المنطقة الشرقية وتداعياته على الوضع الحقوقي والإنساني.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة عدد من المواضيع الأخرى المتعلقة بالشأن الحقوقي عموما، كما وافقت اللجنة على مقترح بالإعداد لعقد ورشة عمل تحضيرية لتعريف بأعمال اللجنة ويليها ورشة عمل بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نهاية هذا العام.