القبض على شخص قام بسرقة مخزن بالمنطقة الصناعية

تمكن “مركز شرطة الصابري” بمديرية أمن بنغازي، اليوم الاحد من القبض على شخص قام بسرقة مُعدات من مخزن يخص مواطن بالمنطقة الصناعية وتقدر المسروقات بمبلغ وقدره 145.000 ألف دينار .

وإستجابةً لشكوى مواطن ضد أحد الأشخاص قام بسرقة معدات مخزنه بالمنطقة الصناعية وأضاف أيضاً انه لديه شكوك حول أحد الأشخاص ادلى بإسمه ولكنه لم يأكد انه هوا الفاعل وأضاف أيضا ان المسروقات تقدر بمبلغ وقدره 145.000 ألف دينار .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري عن المشتبه به حيث تم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة إلى مكان الواقعة وعند وصولهم تمت المعاينة وجمع المعلومات حيث أفاد شهود بأنهم شاهدوا المُشتبه به يقوم ببيع أغراض بسوق الجمعة الفترة الماضية .

وعلى الفور تم انتقال أعضاء التحريات وضبطه وبحوزته جزء بسيط من المسروقات وتم الانتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ع..ع.ع من مواليد 1984 وإحيل موقوفاً إلى النيابة العامة بتهمة السرقة.