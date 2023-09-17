البرلمان الأوروبي لـ«للمنفي»: نقف كتفا إلى كتف مع ليبيا لتخطّي هذه المحنة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، برقية تعزية من رئيس البرلمان الأوروبي “روبرتا ميتسولا”.

وجاء في برقية عزاء رئيس البرلمان الأوروبي، “تلقيت بحزنٍ عميق نبأ العاصفة والفيضانات الكارثية التي حلت على ليبيا حاصدةً عدداً هائلاً من الأرواح”.

وعبّرت في برقيتها عن “عمق المشاعر والمواساة من البرلمان الأوروبي، والتعازي الحارة لعائلات الأشخاص المفقودين، والتعاطف مع المصابين”.

وختمت مؤكدةً أن “ليبيا بلد أساسي في جوارنا المتوسطي، وأن أوروبا تقف كتفا إلى كتف مع ليبيا من أجل تخطّي هذه المحنة”.