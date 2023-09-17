وزير المياه في حكومة حماد: بدأنا في تقييم محطات التحلية وشبكات المياه.. وسد القطارة لا يشكل خطرًا

ليبيا – قال وزير الموارد المائية في حكومة الاستقرار محمد دومة، إن الوزارة بدأت في عملية تقييم محطات التحلية وشبكات المياه بالمنطقة الشرقية التي تضررت.

دومة وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أضاف:” “بدأنا من يوم الأربعاء الماضي بعملية المسح لهذه المرافق والمنشاءات ،ولدينا فريق الآن يقوم بحصر الأضرار وتقييم ما نحتاج إليه خلال الفترة القادمة”.

وأكد أن الوزارة تحاول توحيد محطات التحلية والبحث عن مصادر للمياه خاصة بعد التحذيرات بأن الآبار يمكن أن تكون قد ثلوتث.

وتابع دومة حديثه:” الآن نحاول أن نوحد المختبر الموجود في شحات وهو جاهز الآن ،ونحتاج فقط لعناصر ذات كفاءات وبعض المواد وسنقوم بتوفيرها”.

دومة طالب المواطنين بعدم الاستماع للأخبار التي تم تداولها بخصوص سد القطارة بأنه يشكل خطرا على مدينة بنغازي،مطمئنا المواطنين بأن كميات المياه الموجودة بالسد لا تشكل خطر وهناك صمامات تفريغ حيث تقوم الوزارة بقياس كميات المياه كل يوم.