ليبيا.. تحذيرات من وضع سدي وادي جازا والقطارة قرب بنغازي

أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات من الوضع المتهالك لسد وادي جازا وسد القطارة الواقعين قرب مدينة بنغازي، لافتة إلى مخاوف من انهيار سد جديد مدمر في المناطق الشرقية من ليبيا.

وتحدث تقرير، نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مساء أمس السبت، عن تقارير متناقضة عن سدين غمرتهما المياه بشكل سريع، وهما سد وادي جازا، الواقع بين درنة وبنغازي، وسد القطارة قرب مدينة بنغازي، مما يثير مخاوف جديدة بشأن انهيار مدمر لسد آخر. ومع ذلك، قالت السلطات إن كلا السدين في حالة جيدة».

ولفت التقرير إلى أن الفيضانات غير المسبوقة التي صاحبت العاصفة «دانيال» خلفت ما يقرب من 11 ألفا و300 قتيل، بالإضافة إلى 10 آلاف و100 شخص آخرين في عداد المفقودين بمدينة درنة وحدها. كما أشار إلى وفاة 170 شخصاً في مناطق أخرى بشرق ليبيا.

وتوقع التقرير ارتفاع أعداد الضحايا في الوقت الذي تواصل فيه فرق البحث والإنقاذ عملياتها، لإيجاد ناجين في المناطق المنكوبة من درنة.

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غير أن الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي، توفيق شكري، نفى وصول حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة إلى 11 ألفا و300 شخص، لكن دون أن يعلن أعداد الضحايا حتى الآن.

وكشفت بيانات «مصفوفة تتبع النزوح»، الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من 40 ألف شخص نزحوا من منازلهم جراء العاصفة في شرق ليبيا، مع توقعات بارتفاع تلك الأعداد.